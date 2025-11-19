Christie’s suspende la subasta en París de la primera calculadora del mundo

La casa de remates Christie’s anunció este miércoles la suspensión de la venta en París de uno de los pocos ejemplares existentes de la primera máquina calculadora del mundo, desarrollada por el matemático e inventor francés Blaise Pascal en 1642.

La subasta de “La Pascaline” estaba programada para la tarde del miércoles, pero el martes por la noche un tribunal de París suspendió la autorización de exportación, lo que significa que los compradores no podrían llevarla al extranjero.

Este ejemplar es uno de los nueve que aún existen y el único que se cree que está en manos privadas. Los demás se encuentran en museos.

Christie’s había calificado la caja, decorada con ébano, como “el instrumento científico más importante jamás ofrecido en subasta” y se esperaba que alcanzara entre 2 y 3 millones de euros (entre 2,3 y 3,4 millones de dólares).

La casa de remates explicó que detuvo la venta por instrucciones del propietario de la pieza, después de que el tribunal administrativo de París suspendiera una autorización de exportación en un fallo provisional.

La venta, parte de una subasta de la biblioteca del fallecido coleccionista Léon Parcé, quedaría suspendida a la espera de la decisión final del tribunal, indicó a AFP.

Científicos e investigadores habían llamado a bloquear la posible exportación de la máquina y reclaman que las autoridades lo clasifiquen “tesoro nacional”.

El ministerio de Cultura dijo que se había emitido un certificado de exportación en mayo siguiendo los procedimientos estándar: dos expertos, uno del Centro Nacional de Artes y Oficios (CNAM) y otro del Museo del Louvre, aprobaron la decisión.

Blaise Pascal tenía solo 19 años cuando desarrolló la máquina para ayudar a su padre, quien presidía un tribunal encargado de restaurar el orden en la recaudación de impuestos en el norte de Francia, dijo Christie’s.

“Para simplificar estas tareas, Blaise Pascal diseñó máquinas calculadoras que, por primera vez en la historia, permitieron la mecanización del cálculo mental”, dijo.

La decisión final del tribunal podría tardar varios meses.