La escritora panameña Cheri Lewis G. participa en la 43.ª edición anual de la Feria del Libro de Miami, evento que se celebra hasta el 22 de noviembre en el Miami Dade College Wolfson Campus. Durante esta cita literaria, que reúne a cientos de autores internacionales en tres idiomas, la autora presentará su libro de cuentos “Esto no es vida”, obra ganadora del Premio Sagitario Ediciones de Narrativa “Ariel Barría Alvarado” en 2021.

La agenda de la narradora chitreana contará con dos intervenciones este sábado 21 de noviembre. A las 11:30 a.m., formará parte del conversatorio “Historias fuera de la norma” junto a Ernesto Fundora Hernández (Cuba), Luis Roncayolo (Venezuela) y Arelis Uribe (Chile), bajo la moderación del periodista venezolano Luis Alejandro Ordóñez, espacio en el que analizarán sus publicaciones más recientes.

Posteriormente, a las 2:35 p.m., Lewis intervendrá en el XIII Seminario de Literatura Infantil y Lectura: “La infancia como territorio literario”. En este panel compartirá escenario con las escritoras cubanas Maylén Domínguez y Rita Rosa Ruesga, en un diálogo moderado por la promotora de lectura venezolana Betty Quintero.

Con una trayectoria que inició como guionista en 1999 para series animadas nacionales como “El show de Siniestro Mu y las Vacas Lobotómicas” y “Cuéntamelo Chabelito”, la autora ha consolidado una destacada carrera literaria. Entre sus galardones figuran el Concurso Nacional de Cuento José María Sánchez (2018) y dos ediciones del Concurso de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín (2017 y 2023).

Su participación en Miami cierra un año de activa proyección internacional tras representar a Panamá en las ferias del libro de Bogotá (FILBO) y Santo Domingo (FILSD) durante 2026.

Actualmente, los relatos de Lewis han sido traducidos al inglés, chino mandarín e italiano, y sus libros pueden adquirirse a través de su sitio web oficial (www.cherilewisg.com) y su cuenta de Instagram (@cherilewisg).