Cultura

Celebrarán 20 años de excelencia artística

El Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo 2026 se llevará a cabo del 15 al 26 de julio

Celebrarán 20 años de excelencia artística
Funsincopa | Jóvenes músicos durante una presentación.
Zulema Emanuel
11 de junio de 2026
Tags:
música
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artistas
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Sinfonía Concertante
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Alfredo De Saint Malo
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Panamá
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