Alison Dos Santos derrota al ídolo local Warholm en 400 m vallas en Oslo

El brasileño Alison Dos Santos amargó la velada a los aficionados noruegos al derrotar al ídolo del atletismo de ese país, Karsten Warholm, en los 400 metros vallas, la prueba que cerraba a modo de momento estelar la reunión de la Liga de Diamante de Oslo, este miércoles.

Dos Santos se impuso con autoridad, con un tiempo de 46 segundos y 89 centésimas, mientras que Warholm fue segundo, con un crono de 47.40.

El también brasileño Matheus Lima quedó cuarto (48.37) y la decepción de la carrera fue el catarí Abderrahman Samba (48.60), únicamente sexto.

Alison Dos Santos (26 años), vigente subcampeón mundial y bronce olímpico, sigue teniendo tomada la medida al plusmarquista mundial Warholm esta temporada, después de haberle vencido ya por partida doble en las dos reuniones en China que levantaron el telón de la Liga de Diamante 2026, primero en Shanghái/Keqiao en 300 metros vallas y luego en Xiamen en los 400 metros vallas.