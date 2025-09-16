Caro Abadía lanza “Un ratito”

La cantautora panameña Caro Abadía estrenó su quinto sencillo titulado “Un Ratito”, una propuesta con influencias de Rhythm and Blues y pop, que resalta por su frescura y la conexión femenina que transmite. “La canción nació de una conversación entre amigas sobre el inicio de una relación y las dudas sobre si es algo serio o solo pasajero”, explicó Abadía.

En el tema, la artista quiso plasmar esas charlas reales y espontáneas, incluso invitando a sus amigas a cantar los coros al final de la grabación. Esa misma complicidad se trasladó al video oficial disponible en YouTube, donde aparecen compartiendo momentos cotidianos como ver películas y reírse juntas. “Quise que la gente sintiera la misma vibra que vivimos en el estudio”, comentó la artista.

La panameña define “Un Ratito” como una canción hecha para las mujeres: femenina ligera y con un coro pegadizo que invita a cantarla. Fiel a su estilo, aseguró que sus letras son limpias, comerciales y transmiten empoderamiento femenino, siempre con un sello personal que conecta con su audiencia.