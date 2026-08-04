$!Café con oro: la joya de Aluna

Una bebida que combina café panameño y oro comestible de 24 quilates se ha convertido en una de las propuestas más llamativas de Aluna Coffee and Kitchen (@aluna.pty), un nuevo espacio gastronómico ubicado en Casco Antiguo, que busca ofrecer una experiencia diferente a sus visitantes.

Detrás de esta propuesta está Nathaly Fernanda Barrios Batista, una emprendedora colombiana que llegó a Panamá en 2022 y que luego de trabajar en el sector gastronómico, decidió apostar por su propio negocio.

“Desde niña siempre me ha gustado emprender. Creo que mi primer emprendimiento fue a los 10 años, vendía lazos y moños para el cabello. Desde ahí siempre tuve esa vena de emprender”, contó Barrios.

Aunque estudió Derecho en Colombia, su camino la llevó hacia la gastronomía. Al llegar a Panamá comenzó a trabajar en restaurantes y luego administró una cafetería en Casco Antiguo durante siete meses, experiencia que la motivó a dar el paso para abrir su propio espacio.

“No es fácil emprender, no es fácil, pero dije: ya me decido, ya conozco un poquito este mercado. Empecé con todo el proceso de buscar local hasta que encontré el indicado y así empezó Aluna”, explicó.

Uno de los productos que más ha llamado la atención es su café con oro, una bebida que nació mientras buscaba crear algo único para diferenciar su cafetería.

“Desde que empecé con todo este tema de Aluna, yo supe que quería hacer algo diferente, algo que fuera insignia. Me inspiré mucho en cafeterías internacionales y encontré un café con brillo. Fui a comprar los insumos y se me dio por comprar oro de 24 quilates para bebidas, que es 100% comestible y alimenticio”, relató.

Además, la emprendedora explicó que “la idea inicial no era utilizar oro, sino crear una bebida con un efecto visual, pero al probarlo descubrí que podía ofrecer una experiencia distinta sin alterar el sabor del café”.

“Yo quería algo que impactara, pero no quería modificar el sabor del café, quería que la experiencia fuera netamente visual. Cuando hice la prueba con el café con oro, el resultado me encantó porque no cambia absolutamente nada el sabor y tu café queda completamente dorado desde el primer sorbo hasta el último. El café es 100% panameño y tiene un costo de $6 con opción a elegir si es frío o caliente”, afirmó.

Nathaly Barrios explicó que el nombre del local fue inspirado en su bebé Alberto Luna y el local está en calle 9 A Oeste, PH Casa Mendoza, en Casco Antiguo.