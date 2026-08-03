El incendio cerca de Burdeos deja al descubierto proyectiles de la Segunda Guerra Mundial

El gigantesco incendio forestal que arrasó una zona cercana a Burdeos, en el suroeste de Francia, reveló la presencia de obuses de la Segunda Guerra Mundial en la localidad de Le Porge, donde este lunes se realizan labores de desminado para permitir el regreso seguro de los residentes.

Le Porge es el municipio más afectado por la destrucción de viviendas en el departamento de Gironda, con más de 180 casas reducidas a cenizas.

En una zona completamente calcinada, las autoridades encontraron varios proyectiles de unos 30 centímetros de largo, oxidados y parcialmente enterrados.

Los equipos especializados creen que las explosiones que se escucharon durante el incendio, inicialmente atribuidas a cilindros de gas, podrían haber sido provocadas por estos antiguos artefactos de guerra.

Desde el viernes, los expertos han recuperado 75 proyectiles en la superficie, pero advierten que podrían quedar muchos más enterrados.

Dos sectores residenciales permanecen cerrados mientras continúan las tareas de desminado.

En los accesos a estas zonas se instalaron carteles que alertan sobre el peligro mortal que representan los proyectiles.

Las municiones encontradas son principalmente morteros utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, tanto de origen alemán como francés.

También se localizaron algunos proyectiles antitanque con carga explosiva.

Una vez retirados, todos los explosivos serán trasladados a un terreno militar para su destrucción controlada.

Francia enfrenta una intensa temporada de incendios desde comienzos del verano.

En la zona de Burdeos se produjo el fuego más grave registrado desde 1949. Las llamas arrasaron más de 40.000 hectáreas en unos diez días, aunque no llegaron a afectar las grandes áreas vitivinícolas de Médoc y Graves, dos de las regiones productoras de vino más importantes del país.