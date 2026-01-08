Cultura

Buscan a Erika Ender infantil para musical

Este 12 de enero serán las audiciones para niños de entre 9 y 12 años que estén interesados en formar parte del elenco

ML | La cantante y compositora panameña Erika Ender.
Zulema Emanuel
08 de enero de 2026
