Cultura

Brillaron en la alfombra azul de Premios Juventud

AFP | La modelo paraguaya Nadia Ferreira.
AFP | La cantante Natti Nathasha.
AFP | El cantante Maluma siempre elegante.
Televisa Univisión | Jacky Guzmán optó por un traje blanco.
Televisa Univisión | Marelissa Him impactó con mini vestido.
Televisa Univisión | “Peluche” y Mayer Mizrachi.
Zulema Emanuel
Maribel Salomón
26 de septiembre de 2025

Panamá se convirtió en el epicentro del glamour con la alfombra azul de los Premios Juventud, donde los artistas desfilaron con sus mejores y más atrevidos looks.

Entre las estrellas internacionales que deslumbraron están la cantante Natti Natasha que acaparó miradas con un sofisticado vestido negro con brillantes, mientras que Nadia Ferreira optó por un rojo con transparencias y Maluma hizo una declaración de estilo con un elegante traje gris de doble botón.

El talento local panameño brilló con la misma intensidad. La presentadora Marelissa Him destacó con un vestido azul con pedrería plateada.

Por su parte, Jacky Guzmán eligió una propuesta romántica y dramática con un traje blanco largo y una llamativa maxi flor.

