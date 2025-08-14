Cultura

Astronomía, pasión que crece en el país

Con el creciente interés y las iniciativas en todo el país, Panamá tiene un espacio donde la ciencia y la contemplación del cielo está inspirando a nuevas generaciones de astrónomos, investigadores y ciudadanos

ML | Observación astronómica.
ML | Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales 2025.
ML | Observación astronómica por el grupo Piloto Astrónomo.
Maribel Salomón
14 de agosto de 2025

La astronomía en Panamá ha ido consolidándose como una disciplina de gran importancia, tanto científica como educativa y cultural. Observar el cielo nocturno no solo permite conocer el universo, sino también despertar la curiosidad, fomentar el pensamiento crítico y acercar a la población a conceptos científicos que tradicionalmente parecían lejanos.

Según Aulio Hernández, miembro de la Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía (APPA), durante la época de lluvias las observaciones se limitan y se enfocan principalmente en reuniones mensuales planificadas, que suelen realizarse el tercer jueves de cada mes en el domo de la Universidad de Panamá.

“Estas reuniones permiten organizar observaciones lunares y otras actividades astronómicas para colegios y público interesado, siempre dependiendo del clima. Además, el grupo de Coordinadores Nacionales de Educación en Astronomía del cual forma parte APPA, ofrece cursos a estudiantes de ciencias y áreas afines para fortalecer el currículo docente en astronomía y mejorar la enseñanza de esta disciplina en las escuelas”, expresó el astrónomo Hernández.

Mientras, Rodney Delgado, quien es astrofísico y astrónomo, destacó que la astronomía no es solo para científicos o grandes observatorios. “Con un pequeño telescopio y curiosidad, cualquiera puede asomarse al universo. Vivimos en un país donde las estrellas a veces se esconden tras las nubes, pero eso no significa que no estén allí, esperando ser descubiertas”.

Ambos astrónomos detallaron que, a nivel nacional, distintas instituciones, agrupaciones científicas y aficionados han impulsado actividades que buscan acercar esta disciplina a todos los públicos.

En la ciudad de Panamá se realizan talleres de observación con telescopios, conferencias y charlas educativas en escuelas, universidades y centros culturales, así como jornadas de observación nocturna en parques y áreas abiertas, donde los participantes pueden aprender sobre planetas, constelaciones y fenómenos astronómicos como eclipses y lluvias de meteoros.

“Los encuentros que hay cada año fomentan el interés por la ciencia en niños, jóvenes y adultos con proyectos astronómicos”, manifestó Aulio Hernández.
Grupos de astrónomos en Panamá

ml | En las provincias y en la ciudad de Panamá, las iniciativas astronómicas están permitiendo a las comunidades rurales conectarse y aprender sobre planetas, constelaciones y fenómenos como eclipses y lluvias de meteoros. Hoy en día existen 9 agrupaciones: “Astro afición Pty”, “Piloto Astrónomo”, “Sirius Saac”, “Astro Tour”, “Astro Guía”, “Astro Azuero Chitré”, “Astro Fotografía Panamá”, “Dirección de Ciencias Espaciales” y “Fobos Media”.

