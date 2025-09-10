Cultura

Abrirán ceremonia de los Premios Juventud 2025

Rabanes, Nando Boom, Willie Colón, Sech y Natti Natasha están confirmados

ML | Miembros de Los Rabanes, la agrupación panameña conocida como los “Reyes del Ska”.
ML | El legendario Nando Boom.
ML | Natti Natasha, cantante.
ML | El maestro Willie Colón.
Zulema Emanuel
10 de septiembre de 2025

Los Premios Juventud rendirán un poderoso tributo a Panamá y los organizadores del espectáculo confirmaron que en el “opening” estarán Los Rabanes con su inolvidable tema “Señorita a mí me gusta su style”.

Habrá un bloque dedicado a la cumbia con los hermanos Samy y Sandra Sandoval. El toque urbano lo pondrán Sech, Boza y Nando Boom.

Además, Natti Natasha compartirá escenario con Nando Boom para interpretar la canción “Dembow”, mientras el legendario Willie Colón se unirá al show con su éxito “La Murga”, un clásico que hará que nadie se quede sentado.

