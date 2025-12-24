Un tiempo para compartir

La Navidad es mucho más que una fecha; nos invita a celebrar el nacimiento de Jesús desde la fe más profunda, en familia y con generosidad. A veces, el brillo de las luces y el aroma del banquete navideño nos hacen olvidar que, mientras unos celebran entre mesas rebosantes, otros atraviesan en silencio la carencia. No hace falta cruzar fronteras para ayudar a los demás; es posible encontrar la necesidad muy cerca de nosotros.

Este año, que nuestro mejor regalo no se envuelva en papel brillante, sino en una mano extendida. No aparte la mirada; conviértase en el milagro que alguien más ha estado pidiendo en sus oraciones.