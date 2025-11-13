Ser periodista va más allá de publicar

Cada 13 de noviembre celebramos el Día del Periodista, una fecha para recordar que esta profesión no se improvisa. Ser periodista no es subir un texto o una opinión a redes sociales; es formarse, investigar y comunicar con ética y responsabilidad.

Las plataformas digitales han dado voz a muchos, pero eso no reemplaza la preparación académica ni el compromiso con la verdad. Urge fortalecer los estudios de periodismo y adaptarlos a los nuevos tiempos, sin perder su esencia.

El verdadero periodista no busca likes, busca credibilidad.