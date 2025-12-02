No debe normalizarse

Opinar sobre la imagen de otros se ha vuelto algo recurrente, y es una situación que no debería permitirse, pues no sabemos cuál es el proceso que está viviendo la otra persona.

A pesar de esto, es un comportamiento que ocurre en reuniones familiares, encuentros de amigos que tienen tiempo sin verse o con excompañeros de trabajo.

Simplemente, hay límites que no se deben cruzar; deberíamos empezar a ser más empáticos y preguntarnos: “¿Qué respondería yo si me hicieran una pregunta similar?” Bien lo decía la actriz Ariana Grande: “Es incómodo”. Por ello, en estas fiestas, evite hacer este tipo de comentarios.