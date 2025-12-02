No debe normalizarse

Opinar sobre la imagen de otros se ha vuelto algo recurrente, y es una situación que no debería permitirse, pues no sabemos cuál es el proceso que está viviendo la otra persona.A pesar de esto, es un comportamiento que ocurre en reuniones familiares, encuentros de amigos que tienen tiempo sin verse o con excompañeros de trabajo. Simplemente, hay límites que no se deben cruzar; deberíamos empezar a ser más empáticos y preguntarnos: '¿Qué respondería yo si me hicieran una pregunta similar?' Bien lo decía la actriz Ariana Grande: 'Es incómodo'. Por ello, en estas fiestas, evite hacer este tipo de comentarios.