Cotilleo sin pesar

Las estafas en Telegram

Las estafas en Telegram
Zulema Emanuel
26 de noviembre de 2025

Los estafadores se han activado en Telegram, creando grupos con el nombre “Trabajo a tiempo parcial”, cuyo único fin es sacarle plata a los más incautos.

Estos delincuentes digitales atraen a las personas con la promesa de ganar dinero fácil con acciones sencillas. Para supuestamente recibir los pagos, les piden que entreguen su cuenta bancaria. Además, animan a otros a participar mostrando capturas de transferencias bancarias. Todo esto es una ilusión y la situación empeora cuando te piden que “inviertas” para ganar más, pues eso nunca ocurre.

Tags:
Panamá
|