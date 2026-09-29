La estafa de visualización única

Los ciberdelincuentes no se detienen y cada día utilizan nuevas formas para estafar a sus víctimas. Ahora están empleando la función de visualización única en apps de mensajería para extorsionar a los usuarios.

Todo inicia cuando envían, desde un número desconocido, un mensaje a través de WhatsApp, Telegram u otra plataforma, con una foto o video configurado para abrirse una sola vez.

Los delincuentes juegan con la curiosidad de las personas; al abrir la imagen, que suele incluir contenido, comienzan a exigir dinero y a amenazar a la víctima para que ceda a sus demandas. Lo mejor es no abrir nada y bloquear el número.