La comparación es innecesaria

Hay quienes ven a diferentes personalidades en las redes sociales y piensan que sus vidas y todo lo que hacen es perfecto; sin embargo, no es así. Lo peor es que intentan seguirles el ritmo e imitar todo lo que hacen: comprar lo que muestran e ir a los mismos sitios que promueven o consumir los mismos alimentos, sin darse cuenta de que, en muchos casos, todo eso es una ilusión.

No hay que comparar la propia vida con la de otros, ya que en estas plataformas solo se muestra una versión estilizada, mientras que el lado menos atractivo, y a menudo negativo, permanece oculto.