Ayer vi un reportaje que hacían sobre el área de San Martín, en el que algunos residentes se quejaban porque la gente que los visita deja basura a las orillas de los ríos y, cuando los cuestionan y les piden que se lleven sus desechos, responden que pueden arrojar basura donde quieran.

Esto es ignorancia al máximo nivel, aunada a la falta de cultura y educación, pues todos debemos contribuir a cuidar nuestros recursos naturales. Si usted va a una playa, río, lago, quebrada o cualquier sitio natural, no debe dejar ningún papelito. Por eso en las playas les cobran.