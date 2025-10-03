Cotilleo sin pesar

Hay que trabajar con los jóvenes

Hay que trabajar con los jóvenes
Zulema Emanuel
03 de octubre de 2025

La noticia de que cuatro estudiantes de un colegio en Colón resultaron heridos con arma blanca es una muestra de la urgente necesidad que tienen las autoridades y la sociedad civil de intervenir para evitar que se repitan casos de esta naturaleza.

Esto es algo que veíamos lejano y que escuchábamos de escuelas en otros países; que ocurra en nuestro territorio es preocupante.

Hay que analizar todo su entorno, dialogar sobre sus necesidades y buscar opciones para que se alejen de ese ciclo de violencia que no lleva a nada bueno. Hay que actuar, y pronto.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR