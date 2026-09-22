Hay que pasar a la acción

Hablar de salud mental se ha vuelto común, pero la conciencia por sí sola no resuelve el problema. Mensajes positivos y campañas pierden sentido cuando persisten los factores que la detonan y barreras económicas para acceder a la atención profesional.

El gran reto es pasar de los discursos a las acciones: invertir en servicios de salud mental, fortalecer la atención temprana, garantizar seguimiento clínico y crear redes de apoyo accesibles. Una persona en crisis necesita saber a dónde acudir, qué atención recibirá y quién la acompañará después.