Famosos en la mira

Esta semana, algunas figuras reconocidas de la farándula han realizado actos que rayan con la buena moral y la seguridad ciudadana. Lo más preocupante es que utilizan sus plataformas para compartir estas acciones, considerándolas “graciosas”.

Estos personajes no reparan en su impacto como personalidades públicas, desconociendo que entre sus seguidores hay numerosos niños y adolescentes que observan sus comportamientos y pueden intentar imitarlos. Afortunadamente, las autoridades se han pronunciado al respecto, buscando evitar que estas situaciones se repitan.