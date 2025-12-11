Cotilleo sin pesar

El turismo sostenible
Zulema Emanuel
11 de diciembre de 2025

Panamá posee una serie de destinos que son auténticas maravillas naturales, muchos de los cuales están poco explotados y comienzan a darse a conocer. Este fenómeno es crucial, ya que ayuda a dinamizar la economía de estas regiones. En muchos casos, son los propios residentes del área quienes fungen como guías, ofrecen servicios de comida y proporcionan el transporte local.

Sin embargo, es esencial que este desarrollo turístico se gestione de forma sostenible. Por ello, es imperativo que los visitantes recojan sus desechos y se aseguren de dejar el sitio igual o mejor de como lo encontraron.

