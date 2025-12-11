El turismo sostenible

Panamá posee una serie de destinos que son auténticas maravillas naturales, muchos de los cuales están poco explotados y comienzan a darse a conocer. Este fenómeno es crucial, ya que ayuda a dinamizar la economía de estas regiones. En muchos casos, son los propios residentes del área quienes fungen como guías, ofrecen servicios de comida y proporcionan el transporte local.

Sin embargo, es esencial que este desarrollo turístico se gestione de forma sostenible. Por ello, es imperativo que los visitantes recojan sus desechos y se aseguren de dejar el sitio igual o mejor de como lo encontraron.