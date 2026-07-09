Cuidado con las ofertas telefónicas

Con los avances tecnológicos, hoy en día se utilizan asistentes virtuales para realizar llamadas y ofrecer servicios de todo tipo. El problema radica en que estas empresas no advierten al usuario que se está comunicando con un sistema de IA, el cual ha sido programado mediante un prompt para simular una voz humana y responder según la interacción con el cliente.

En redes circulan videos de expertos en tecnología que demuestran cómo operan estos sistemas, advirtiendo que algunos incluso se emplean para la captación ilegal de datos; de ahí la importancia de desconfiar de las “ofertas” telefónicas.