Muchas personas han encontrado en las redes sociales un nuevo espacio para solicitar apoyo masivo, sin tener que pedir plata en un lugar físico a la gente que pasa. Cuando se trata de temas de salud, rescate de mascotas, educación, personas con discapacidad o apoyo a artistas, considero positivo que la gente se una para colaborar.

Sin embargo, también están quienes piden para cirugías estéticas, viajes, fiestas de cumpleaños y, ahora, hasta para casarse. En estos casos, pienso que se debe aplicar el refrán: “Arroparse hasta donde alcance la manta”.