Al pie del cañón

Un tiradero en el puerto de los turistas

Un tiradero en el puerto de los turistas
Lineth Rodríguez
29 de septiembre de 2026

Nos quejamos de la falta de impulso al turismo y de que los visitantes no llegan, pero el sector local no se ayuda. El muelle de Isla Perico, punto clave de zarpe hacia las islas y la bahía, es un verdadero tiradero.

Los baños están destruidos, el sitio luce sumamente sucio y el flujo de gente es constante. Resulta increíble que las empresas que se benefician económicamente de esta actividad no se unan para rescatar y cuidar su propia imagen. Exigir inversión estatal es necesario, pero el compromiso y el aseo básico deben empezar por casa.

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