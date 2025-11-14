Un 2025 de muchas mujeres muertas

No ha terminado noviembre de 2025 y ya sentencio que este ha sido un año de regresión social. La mujer ha sido reducida, pues las asesinadas con violencia y desdén tan primitivo nos lanzan a la época de las cavernas. Ayer, otro cuerpo femenino fue abandonado con visibles marcas de estrangulamiento en pleno distrito de San Carlos, Panamá Oeste. ¿Cuántas muertes más necesita esta sociedad? Urgen penas más elevadas, pero también una concienciación profunda que alcance a las víctimas y a los agresores. No podemos seguir así.