Se nos fue el 2025, un año de lecciones

El 2025 nos dejó muchas lecciones, fue un año en el que hubo de todo, escándalos, huelgas, protestas gremiales, juicios pendientes, guerras a nivel mundial, metidas de “pata de varios funcionarios”, como la última de destruir el monumento; pobreza, decomiso de cantidades de droga, aumento del crimen organizado, mendicidad y una falta de empleo latente que, según expertos, es un arrastre por el cierre de la mina. De cara al 2026, sabemos en qué hemos fallado y qué debemos mejorar para que el escenario no se repita; todos debemos cooperar.