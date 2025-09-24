Robo de materiales reciclables de valor

Sacando los residuos orgánicos, que se utilizan para compostaje o abono, sabemos que la mayoría de los materiales se pueden reciclar y que hay algunos que tienen mucho más valor que otros como el cobre, el aluminio, etc. Es por ello por lo que muchas empresas deben lidiar con la gente sin techo o adictos, que constantemente están robando este tipo de metales para la venta. Pero ¿quiénes compran? y ¿por qué los que compran, sabiendo que son elementos robados, se arriesgan a pagar por ellos? ¿Y si es un delito, por qué no hay castigos?