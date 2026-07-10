Al pie del cañón

Por más campañas en la vía pública

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Lineth Rodríguez
10 de julio de 2026

El tema de recoger el excremento de los perros sigue siendo un problema en toda la urbe capitalina. Qué bonito es tener una mascota y todo lo demás, pero eso conlleva responsabilidades; entre ellas, recoger el desecho del animal y darle la disposición correcta.

No se trata de meterlo en una bolsa y lanzar ese paquete en cualquier lugar, porque eso es lo que sucede ahora. Tenemos el problema de los que no recogen la “caquita” y de aquellos que dejan la bolsa tirada en donde mejor les parezca. ¿Para que se la lleve quién?

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