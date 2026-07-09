Condenan a un exjefe naval por el hundimiento del submarino argentino que dejó 44 muertos

La justicia argentina condenó este miércoles a tres años de prisión a un excomandante naval por el hundimiento en 2017 del submarino "ARA San Juan" y absolvió a otros tres acusados, en una decisión que familiares de los 44 tripulantes que murieron calificaron como "una puñalada".

El sumergible zozobró e implosionó en el Atlántico Sur, en una de las mayores tragedias de la Armada Argentina en tiempos de paz.

El tribunal federal de la provincia de San Cruz (sur) halló culpable al excomandante Claudio Villamide de negligencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en tanto otros tres jefes navales resultaron absueltos.

La corte condenó unánimemente al excomandante de 62 años y exjefe de la división de submarinos de la Armada, y le impuso una condena condicional de tres años que, en principio, le evita la reclusión.

En cambio, resultaron absueltos los excapitanes Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Correa, los únicos junto con Villamide que fueron llevados a juicio en un proceso que convocó a un centenar de testigos.

"Quedaron impunes", dijo Victoria Morales, con la voz quebrada. Su hijo, Esteban García, tenía 31 años y dos hijos pequeños cuando se embarcó como tripulante en la travesía fatal.

"Una vez más nos clavan puñaladas, pisotean su nombre, nos dejan mal, nos dejaron sin un ser de nuestra familia, de nuestra sangre, de nuestras entrañas. Cómo voy a estar conforme", dijo a la AFP desde la provincia de Tucumán, al norte, tras conocer el fallo.

- "Insuficiente" castigo -

La abogada querellante Valeria Carreras, representante de la mayoría de los familiares de las víctimas, dijo que el castigo del tribunal es "insuficiente" y aseguró que los familiares apelarán las absoluciones y reclamarán penas más severas.

Las apelaciones serán presentadas luego de que el tribunal divulge los fundamentos del fallo el 21 de agosto.

"El objetivo será revisar tanto las absoluciones como la cuantía de la condena impuesta a Villamide", dijo Carreras a la AFP.

Pese a todo, la abogada destacó la sentencia. "Es importante haber podido probar la culpabilidad de Villamide. Fueron 44 muertes evitables y es un mensaje a las Fuerzas Armadas y al Estado para que cuiden a los servidores de la patria", agregó.

De todos modos, admitió "cierta desazón" por las absoluciones.

La querella sostuvo que la nave había iniciado su misión de patrullaje frente a las costas argentinas sin estar en óptimas condiciones para la navegación.

El submarino tenía una restricción de inmersión de 100 metros porque tenía pruebas pendientes luego de cumplir las reparaciones de media vida.

La fiscalía sostuvo que Villamide no tuvo en cuenta "las condiciones deficientes de alistamiento" del submarino y por eso había solicitado una pena de cinco años de prisión.

La condena que impuso el tribunal no representa prisión efectiva para el exjefe naval, que deberá informar su domicilio y reportarse ante la justicia durante el tiempo que dure su castigo.

La querella, que representa a familias de las víctimas, 43 hombres y una mujer, había pedido penas de prisión para los cuatro imputados.

- Sin certezas -

Las causas del hundimiento siguen sin estar claras. El submarino reportó una avería y un principio de incendio por un cortocircuito en el cuarto de baterías. El 15 de noviembre de 2017 se sumergió más allá de los 100 metros e implosionó.

Un operativo internacional participó en la búsqueda de la nave cuando aún había esperanzas de hallar a sus tripulantes con vida después de que la Armada Argentina divulgara que la nave había sufrido una "falla en las comunicaciones".

Sin embargo, los restos del submarino fueron hallados un año después a 500 kilómetros de la costa argentina y a unos 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Nunca fueron rescatados.