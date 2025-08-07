Al pie del cañón

Pensar en un mundo sostenible

Pensar en un mundo sostenible
Lineth Rodríguez
07 de agosto de 2025

Un mundo sostenible. Hasta suena bonita la frase, pero ¿cuáles son las implicaciones más allá de las políticas de Estado? La concienciación debe ser la clave, pero con políticas firmes y fuertes, con multas que se deben cumplir con servicio social porque el humano solo aprende a cuidar el ambiente cuando se lo imponen. Por más que cierren vertederos, recojan el tiradero en playas, cunetas y lotes baldíos, sin una legislación fuerte, que haga que las personas aprendan a cuidar su país, nos quedaremos en discursos y conferencias bonitas.

Tags:
Medioambiente
|
naturaleza
|
Basura
|
Reciclaje
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR