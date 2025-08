Los robos van en aumento

Los videos de malhechores haciendo de las suyas no paran. Cada día son más los asaltos, hurtos de autos y la gente asustada porque ya no sabe qué hacer para salvaguardar sus bienes. Y no, no es que los vehículos están en parajes solitarios, en frente de la casa se los llevan.

¿Qué hacer frente a la situación aparte de poner la denuncia? Al final, el pueblo se tomará la justicia por sus propias manos, pues ante la respuesta, parece que se debe dejar robar las cosas; pero todo tiene un límite. La gente se cansa de ser siempre abusada por estas minorías.