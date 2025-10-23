Los residuos de los animales

Animales, lindos, le hacen la vida divertida y hasta forman parte de la familia, pero en el caso de los perros, pocos son los realmente responsables de sus mascotas.

Todos los días los dueños de canes los sacan a pasear, hasta dos veces por jornada y en muchos de ellos creen que tienen un empleado invisible que le recoge el excremento a su perro, pues pasan y lo dejan allí, donde sea.

No les importa si es acera, el frente de un edificio privado, la grama del vecino. Se hacen los locos y allí viene la pregunta ¿para qué tiene mascota si no es responsable?