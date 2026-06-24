Los espacios de chatarra: contaminación

Cerros de basura en Costa del Este junto al mar, manglares asfixiados por plástico y, desde Pueblo Nuevo, bajan infinidad de cachivaches abandonados directo al río; seguimos nadando en basura.

Ni hablar de los mercados improvisados de chatarra, donde extraen cobre y materiales comercializables, los cuales operan ante la mirada indiferente de las autoridades y una vez obtienen su ganancia, arrojan el resto al agua.

No se trata de negar el sustento a quien lo necesita, sino de exigir que las cosas se hagan bien; bajo excusa de pobreza no se debe contaminar.