Presentadora de EEUU pide ayuda tras reportes de muerte de su madre secuestrada

Una popular presentadora de noticias en Estados Unidos, cuya madre fue secuestrada en febrero, dijo el martes que atraviesa por una "agonía" después de que informes señalaran que la mujer de 84 años murió poco después de ser raptada.

Savannah Guthrie, conductora de un importante noticiero matutino, pidió encarecidamente a cualquiera que tenga información sobre la desaparición de Nancy Guthrie que se ponga en contacto con las autoridades.

"Solo quería aprovechar para pedirle a la gente, para realmente... suplicar a la gente que dé un paso al frente, alguien sabe algo", dijo a los espectadores del programa "Today", de NBC.

La presentadora agregó que ella y su familia a atraviesan una "agonía" y no pueden "estar en paz". "Este es un momento para decirles que necesitamos su ayuda".

El emotivo pedido de Guthrie se produjo después de que medios estadounidenses informaran que una de las dos notas enviadas a la familia en las semanas posteriores al secuestro indicaba que la madre había muerto.

La primera nota exigía millones de dólares en criptomonedas a cambio de su regreso sana y salva, mientras que la segunda, aparentemente creíble, aseguraba que había muerto.

CNN informó que la nota señalaba que los secuestradores no habían tenido la intención de matarla.

El secuestro, ocurrido el 1 de febrero en Tucson, Arizona, fue noticia en todo Estados Unidos.

El interés se intensificó cuando las imágenes de cámaras de seguridad difundidas por las autoridades mostraron a un hombre enmascarado y al parecer armado en la casa de la octogenaria, situada en los suburbios de la ciudad.

Detectives aficionados han acudido en masa a la zona y se ha escrito largo y tendido sobre el caso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que había seguido el caso. "Espero que la encuentren", declaró a los periodistas. "Esa familia ha pasado por el infierno".

Savannah Guthrie ofreció un millón de dólares por una pista que lleve a encontrar a su madre, mientras que el FBI anunció 100.000 dólares por información.