Una expedición recuperará el cuerpo de "Green Boots", la icónica víctima en el Everest ya identificada

La India prepara una misión para recuperar el cádaver de un alpinista fallecido en el Everest y conocido desde hace más de 30 años como "Green Boots", luego de que pruebas de ADN confirmaron que era un soldado indio, según documentos consultados el martes por la AFP.

Las botas color verde limón del cuerpo congelado es uno de los puntos más famosos para los escaladores de la cima del mundo, que se encuentra en la frontera entre Nepal y el Tíbet.

A casi 8.500 metros de altitud, este cadáver yace en una cueva desde mayo de 1996, cuando una terrible ventisca mató a ocho alpinistas en el Everest. Durante mucho tiempo se creyó que se trataba del cuerpo de Tsewang Paljor, miembro de la Policía Fronteriza Indio-Tibetana (ITBP).

Pero la ITBP acaba de confirmar que se trataba de Dorje Morup, uno de los dos compañeros de Paljor durante ese funesto ascenso. Un "proceso de verificación previo" había indicado ya esta pista en 2024.

Documentos publicados en una web del gobierno indio detallan la expedición para recuperar muestras de ADN. Es la primera vez que las autoridades revelan de forma oficial la identidad del cuerpo.

La fuerza de seguridad india ha lanzado una licitación en vistas de una "operación de recuperación" del cadáver, una operación de envergadura a una altitud con condiciones extremas y que requiere a varios alpinistas.

Más de 300 personas han fallecido tratando de alcanzar la cima más alta de la Tierra desde el inicio de las expediciones en los años 1920, y numerosos cuerpos siguen en sus colinas.

Muchos quedan disimulados por la nieve o quedan hundidos en profundas grietas, pero otros comienzan a reaparecer a medida que el cambio climático reduce el grosor de la nieve y el hielo.

Algunos como "Green Boots" han recibido apodos por parte de los alpinistas, que se los cruzan en el camino hacia la cima.

El cuerpo de George Mallory, alpinista británico desaparecido durante un intento de ascenso a la cima en 1924 no apareció hasta 1999.

Su compañero de cordada, Andrew Irvine, nunca fue encontrado, ni tampoco su cámara fotográfica, Su compañero de cordada, Andrew Irvine, nunca fue encontrado, ni tampoco su cámara, que podría aportar la prueba de un ascenso logrado y reescribir así la historia del alpinismo.