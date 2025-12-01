La vergüenza se hace viral

Hace días explotó un escándalo en Bolivia porque supuestamente un artista panameño y su mánager no quisieron cumplir su contrato, luego la situación terminó en la justicia y al final le pusieron medida de firmar cada 20 días, pero el artista ya está en el país.

A su llegada, el cantante se defendió, pero han salido presuntos videos, capturas de conversaciones y hasta cosas que no cuadran con su versión.

Como decían las abuelas, no hay “secreto entre el cielo y la tierra” y hoy, con las redes sociales, menos. Somos vergüenza internacional.