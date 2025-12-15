La trampa de “ser alguien en la vida”

Cada vez que entrevistan a niños en edad escolar, suelen decir que estudian para “ser alguien en la vida”, como si el solo hecho de nacer no los hiciera ya valiosos.

Aunque la frase refleja un deseo positivo de superación, también oculta aristas importantes. Los niños necesitan crecer con apoyo y validación.

Al transmitirles que solo estudiando podrán convertirse en “alguien”, se podría generar un conflicto interno. Los niños son hijos, amigos, estudiantes, aprendices, autodidactas, empíricos, aventureros... pero nunca “nadie”.