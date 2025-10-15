Hay que tomar medidas ya

Pasados los días del asesinato de la joven de manera brutal en Aguadulce, seguimos en el asombro pero ahora de una manera más lúcida. Aquí no se trata de qué se pudo hacer, porque el hubiera no existe, sino de cómo debemos enfrentar, apoyar y estar vigilantes ante el maltrato.

Mantenemos siempre la idea de no meternos en las peleas ajenas, porque no es nuestro problema, pero como ciudadanos somos responsables del prójimo por ley divina, así que de ahora en adelante debemos accionar ante cualquier indicio de violencia a nuestro alrededor.