Entre educación y atención al cliente

La atención al cliente en este país es una lotería, te puedes encontrar gente con la mejor disposición y buen ánimo, como también está esa que por naturaleza da ganas de salir corriendo del local apenas inicia el trato.

Muchas personas se quejan del poco tacto que tiene los empleados en diversos negocios, sobre todo en los despachan comida o en tiendas por departamento; parecen casi funcionarios públicos.

Y sí, también hay clientes insoportables, con aires de grandeza o que creen que la atención debe ser hasta rebajarse tirarse casi al piso por ellos.