El estrés es un asesino silencioso

La prisa y el tranque se han vuelto nuestro estilo de vida. Cada día, miles de trabajadores del Este y el Oeste sacrifican horas de su vida atrapados en el tráfico para llegar a sus puestos en el centro de la ciudad.

El resultado de este desgaste es visible: una sociedad con los cables cruzados, donde cualquier chispa, un roce vehicular o una discusión, detona peleas y gritos en plena vía pública.

A la crisis de movilidad se le suman las angustias económicas cotidianas, como el costo de la comida, la luz y el combustible. Estamos pagando un precio demasiado alto.