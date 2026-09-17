Panamá deporta y expulsa a 67 extranjeros

El Servicio Nacional de Migración informó este 17 de septiembre sobre la deportación y expulsión de 67 extranjeros, vinculados a delitos graves y actividades al margen de la ley.

Según la institución, entre los casos figuran investigaciones por homicidio, lesiones, tráfico de drogas, posesión de sustancias prohibidas y pertenencia a organizaciones criminales transnacionales, además de la práctica conocida como “Gota a Gota” sin autorización.

Del total, 44 ciudadanos son colombianos, de los cuales 30 fueron deportados y 14 expulsados. También se aplicaron medidas contra 23 ecuatorianos por diferentes infracciones y delitos.

El SNM reiteró que mantendrá los controles migratorios y las acciones para retirar del país a extranjeros que incumplan la legislación panameña.