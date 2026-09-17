Muere a los 88 años Peter Max, figura del arte psicodélico

El artista estadounidense Peter Max, referente del arte psicodélico, murió a los 88 años, anunció su hijo a la cadena estadounidense ABC News.

Nació en 1937 en Berlín y se vio obligado a huir de la Alemania nazi con su familia.

Max se convirtió en los años 1960 en un artista cuyas composiciones de colores vivos, inspiradas en el psicodelismo, se difundieron a través de toda una gama de productos.

Posteriormente creó el primer logotipo de la cadena musical MTV en los años 1980, y fue elegido como “artista oficial” del Mundial de 1994 de fútbol en Estados Unidos.

“Recordaremos su extraordinaria creatividad, su calidez humana, su curiosidad y su manera de ver la belleza y las posibilidades en todas partes”, declaró su hijo Adam Max en un comunicado a ABC News.