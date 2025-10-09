El bullying y la agresión escolar

Asaltos con cuchillo, niños que empujan desde un primer piso, señoritas que se agarran a golpes en plena parada y adultos metidos en golpizas de estudiantes es parte de lo que hemos visto en el último año en Panamá. ¿Qué pasa en los hogares?

La educación es un privilegio que muchos niños en el mundo no lo tienen (sí hay infantes que jamás han tocado un cuaderno y tampoco saber leer) y en este país, en los primeros niveles, es ley de la República que todos estudien. Es preocupante el panorama de nuestras escuelas, la educación empieza en casa.