Recordando los consejos de antaño, como ese sabio “el apuro trae cansancio”, y llevándolos al tema de los accidentes de tránsito, tan presentes en los titulares de estos días, entendemos que siguen teniendo plena vigencia. Muchos de estos choques ocurren por exceso de velocidad, por la prisa de llegar antes que el otro o por no saber rebasar. En las últimas semanas se han registrado dos accidentes aparatosos, con muertos y heridos de consideración. Sin embargo, cuando el tránsito detiene a los conductores, no falta quien murmure que es solo para “cobrar coima”. ¿Y ahora?