Al pie del cañón

Cuidado con lo que se dice en cámara

Lineth Rodríguez
25 de septiembre de 2025

No todo lo que se hace en este tiempo debe ser para “taquillar”, como muchos le dicen en redes sociales, pues seguiremos luchando por complacer a la gente que nada le gusta, pero sí hay que cuidar el dominio escénico o lo referente a nuestro folclore y para ello hay que documentarse. Algo que ha dejado claro Premios Juventud en Panamá, es que muchas caras de TV caminan en la ignorancia en cuanto a cómo llevar una pollera, un sombrero pintao, una camisilla y ni hablar de la culinaria. No se documentan ni para entrevistar a los artistas.

