¿Qué es la Navidad para los cristianos? Para muchos que tienen otras creencias, practican el ateísmo o el agnosticismo, es un tiempo de muchas luces, comer, disfrutar en familia, pero para nosotros los cristianos, es una época de compartir con el que menos tiene; esa es nuestra misión.

Jesús, nuestro redentor, nació en lo más humilde y se elevó al cielo, dejándonos las herramientas para caminar en este mundo y entre las “máximas”, debemos ayudarnos. Un saludo, una limosna, un abrazo, cualquier buen gesto nos lleva a la Navidad.