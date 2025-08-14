Accidentes por la velocidad y el teléfono

Hace poco publicamos una noticia sobre los accidentes de tránsito y las autoridades destacaron que incumplir el límite de velocidad es la causa número uno de estos, pero no hay que dejar de lado los que van con una mano al volante y la otra en el teléfono. Es increíble que hasta para escuchar las notas de voz más tontas, la gente se desvive por tomar el móvil sin importar quién o qué le pasa al frente. He cruzado pasos peatonales y los conductores no ven a las personas porque están distraídos, de la misma forma, pasa cuando vas en servicios de plataformas o en taxi.