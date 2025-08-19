Seguridad vs. Deporte

Los espacios deportivos en las comunidades se enfrentan al dilema de mantener la sana convivencia con la seguridad de la zona. Al vivir en lugares populares, nos enfrentamos a grupos delincuenciales o generadores de violencias, que ocupan estos espacios para sus actividades, desplazando a los jóvenes que intentan tener algo de esparcimiento diario.

La solución es prohibir el uso de estos sitios en horarios nocturnos, pero esto podría ser una manera de coartar la posibilidad de aquellos que luego de sus jornadas escolares quieren compartir con sus vecinos.