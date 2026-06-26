YouTube actualiza el reproductor de Shorts: pantalla sin distracciones, reproducción más rápida y un corazón

YouTube ha actualizado el reproductor de los Shorts para que los usuarios tengan más opciones con las que personalizar su experiencia, a través de una pantalla sin distracciones, una velocidad de reproducción más rápida y un corazón para indicar que un vídeo les gusta.

El reproductor de Shorts ofrecerá a partir de ahora una “experiencia más intuitiva” con los cambios que la compañía tecnológica ha introducido siguiendo los comentarios de los usuarios, según explica en su blog.

Una novedad es la posibilidad de establecer una pantalla más clara, que retira las distracciones para que los vídeos se vean sin obstáculos, como los botones para compartir, comentar o para buscar.

Esta experiencia más “inmersiva” también se vuelve más rápida con la opción de velocidad de reproducción, que permite duplicar a la actual, “para asimilar la información más rápidamente o encontrar tu parte favorita con mayor rapidez”.

YouTube también permite silenciar el audio tocando la pantalla para pausar el vídeo y poder activar esta configuración con un nuevo icono.

Y para interactuar con los vídeos, ha cambiado el icono del pulgar hacia arriba por el del corazón. También ha sustituido el botón ‘No me gusta’ por otras opciones “más precisas”: ‘No me interesa’ y ‘No recomiendo este canal’.